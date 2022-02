POL-LM: +++Ohne Führerschein aber unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt+++Unter Alkoholeinfluss gegen parkendes Autos gefahren+++Hilfloser Person geholfen+++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

Limburg (ots)

1. Ohne Führerschein aber unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt, Weilburg, Limburger Straße, Donnerstag, 03.02.2022, 01:10 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kontrollierte die Polizei Weilburg einen Mann, der ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss Auto fuhr. Eine Polizeistreife hielt gegen 01:10 Uhr, in der Limburger Straße, einen Honda zur Kontrolle an. Der 24-Jährige Fahrer konnte keinen Führerschein aushändigen, stand dafür aber deutlich unter Alkoholeinfluss. Er wurde mit zur Dienststelle genommen. Bei einem Urin-Drogenvortest wollte er die Beamten zunächst mit Wasser aus der Toilette betrügen. Somit wurde die Urinabgabe dann von einem Beamten überwacht. Der Test fiel positiv auf mehrere Betäubungsmittel aus. Anschließend entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei dem 24-Jährigen. Weitere Ermittlungen bestätigten den Verdacht, dass der Mann nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Außerdem wurde er mit Haftbefehl gesucht. Trotzdem konnte er die Dienststelle, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Bezahlung der Geldstrafe aus dem Haftbefehl, wieder verlassen.

2. Unter Alkoholeinfluss gegen parkendes Autos gefahren, Hadamar- Oberweyer, Unterdorfstraße, Mittwoch, 02.02.2022, 19:50 Uhr

(wie) In Oberweyer fuhr am Mittwochabend ein Mann gegen ein geparktes Auto, er stand dabei unter Alkoholeinfluss. Der 46-Jährige befuhr mit einem Ford die Unterdorfstraße. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Nissan. Es entstand bei dem Unfall erheblicher Sachschaden in Höhe von circa 14.000 EUR. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamtinnen, dass der 46-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,4 Promille. Deshalb wurde der Mann mit zur Dienststelle genommen, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 46-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

3. Hilfloser Person geholfen,

Limburg, Bahnhofstraße, Donnerstag, 03.02.2022, 09:30 Uhr

(wie) Am Donnerstagmorgen mussten sich Polizei und Ordnungsamt um eine hilflose Person in der Limburger Innenstadt kümmern. Passanten hatten gegen 09:30 Uhr die Polizei informiert, da sie einen Mann in hilfloser Lage in der Bahnhofstraße entdeckt hatten. Beim Eintreffen der Streife waren Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Limburg bereits vor Ort. Da dem stark betrunkenen Mann nichts weiter fehlte, fuhr ihn die Polizei zu einer städtischen Notschlafstelle, wo er in Ruhe und Sicherheit seinen Rausch ausschlafen konnte.

