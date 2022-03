Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fahrer verfolgt, ausgebremst, geschlagen und beleidigt

Am Freitag hatte ein Flüchtiger sich in Ulm nicht mehr unter Kontrolle.

Ulm (ots)

Gegen 12.15 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Auto im Parkhaus eines Geschäfts in der Einsteinstraße. Als er dieses verlassen wollte, kam es zum Austauch von Handzeichen zwischen ihm und einem weiteren Fahrer. Infolgedessen soll der Fremde ihm den Mittelfinger gezeigt und ihn somit beleidigt haben. Der 21-Jährige fuhr ungeachtet dessen aus dem Parkhaus aus und setzte seinen Weg auf der Söflinger Straße fort. Der Unbekannte folgte ihm jedoch durch den Blaubeurer-Tor-Ring und bremste ihn auf der B10 wohl bis zum Stillstand aus. Dadurch behinderte er den nachfolgenden Verkehr. In der Folge schlug der Fremde mehrmals gegen die Scheibe des Autos des 21-Jährigen und soll ihn nochmals beleidigt haben. Auch versuchte er ihn aus dem Auto zu ziehen. Dies misslang ihm und so schlug der Unbekannte ihm wohl mit der Hand ins Gesicht. Da auch ein weiterer Versuch den 21-Jährigen aus seinem Auto zu ziehen fehl schlug, ließ der Fremde von ihm ab. Das machte sich der Geschlagene zu Nutze und fuhr davon.

Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den mutmaßlichen Täter: Der ist wohl Deutscher, etwa 1,75 Meter groß, trug eine Brille und einen Schal um den Hals. Er hat dunkle, kurze Haare und herunterhängende Mundwinkel. Am Tag der Tat hatte er eine Weste ohne Ärmel und eine blaue Jeans an. Er soll mit einem Kleinwagen von VW, vermutlich ein E-Auto, unterwegs gewesen sein.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0731/1880 zu melden.

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de

