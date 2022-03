POL-BOR: Gronau - Verteilerkasten angefahren

Bocholt (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in Bocholt die Fensterscheibe eines Geschäfts beschädigt. Die Täter schlugen ein Loch in die Scheibe. Zu der Tat kam es an der Kurfürstenstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 ...

