POL-OE: Sachbeschädigungen an Kirche

Wenden (ots) - Ein Verkehrsunfall, bei dem ein 7-jähriges Mädchen verletzt wurde, hat sich heute Morgen (13. Juni) gegen 7:55 Uhr auf der Hauptstraße in Wenden ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr dabei eine Traktorfahrerin das Kind im Bereich einer Fußgängerampel an. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Ein Rettungswagenteam brachte das Kind in ein Krankenhaus. Die Straße ...

mehr