Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannter Pkw-Fahrer gesucht

Drolshagen (ots)

Am Samstag (11. Juni) hat sich gegen 16:30 Uhr auf der Straße Am Höhwege ein Verkehrsunfall einer 14-jährigen Radfahrerin ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr sie den Verbindungsweg zwischen Hützemert und Drolshagen. Aufgrund eines entgegenfahrenden Autos, hielt sie mit ihrem Rad am Fahrbahnrand an. Als der Pkw die Jugendliche passiert hatte, wollte sie ihre Fahrt fortsetzen. Beim Anfahren verlor sie das Gleichgewicht und stürzte. Die Jugendliche erlitt leichte Verletzungen. Eine Behandlung durch ein Rettungswagenteam lehnte sie ab. Für die abschließende Klärung der Unfallursache benötigt die Polizei noch den unbekannten Pkw-Fahrer. Dieser wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02761-9269-4100 beim Verkehrskommissariat Olpe zu melden.

