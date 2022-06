Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 59-Jähriger bei Alleinunfall verletzt

Finnentrop (ots)

Am Sonntag (12. Juni) hat sich gegen 15:40 Uhr auf der Weuspert ein Verkehrsunfall eines 59-Jährigen Motorradfahrers ereignet. Dabei befuhr der Kradfahrer die Straße Richtung Schliprüthen. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Ein Rettungswagenteam brachte den 59-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Motorrad entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell