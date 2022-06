POL-OE: Hinweise nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Olpe (ots) - In einen in der Bruchstraße geparkten Omnibus sind unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch (8. Juni, 19:30 Uhr) bis Donnerstag (9. Juni, 6 Uhr) eingedrungen. Wie sie in den Bus gelangten, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Die Täter entwendeten eine schwarze Ledertasche, in der sich verschiedene Wertgegenstände befanden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 ...

mehr