Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mehrere Fahrräder gestohlen

Wenden / Attendorn (ots)

Zwischen Dienstag (7. Juni) und Montag (8. Juni) haben sich im Kreis Olpe mehrere Fahrraddiebstähle ereignet.

Zwischen 19:30 Uhr und 06:40 Uhr sind ein E-Bike und ein Einkaufsrolli aus einer Garage in der Finnentroper Straße entwendet worden. Dabei handelte es sich um ein schwarzes Pedelec der Marke Husqvarna (Wert ca. 2000 Euro).

Des Weiteren entwendeten Unbekannte zwischen 20:00 Uhr und 04:20 Uhr in der Mühlenschlader Straße ein mattschwarzes E-MTB der Marke Haibike (Hardtail). Der Besitzer hatte dieses am Vorabend an der Hauswand mit einem Faltschloss verschlossen abgestellt. Am nächsten Morgen war es mitsamt des Schlosses nicht mehr vor Ort.

Zudem haben Unbekannte in dem gleichen Zeitraum in Wenden-Hünsborn aus einer Garage in der Talstraße gestohlen. Dafür hebelten sie das dazugehörige Tor auf und gelangten so in den Raum. Sie stahlen ein türkis-schwarzes E-Mountainbike der Marke "Rocky Mountain", Modell: Altitude Poerplay. Der Wert liegt zwischen 5000 und 6000 Euro. Ein weiterer Diebstahl ereignete sich in unmittelbarer Nähe: Hier stahlen Unbekannte zwei schwarze Mountainbikes der Marken Cube und Bergamont aus einer Gartenhütte Dafür hebelten die Täter die Gartenhütte auf und gelangten so an die Räder. Der Gesamtschaden liegt bei rund 5500 Euro.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

