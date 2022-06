Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 22-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Attendorn (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag (6. Juni) gegen 14:45 Uhr zwischen Lichtringhausen und Windhausen auf der Plettenberger Straße (L697) ereignet. Hier befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Pkw die Fahrbahn in Richtung Windhausen. Ihm entgegen kamen zwei weitere Pkw-Fahrer (22 sowie 53 Jahre). Der Fahranfänger geriet in einer Kurve mit seinem Auto über die Fahrbahnbegrenzung und stieß mit den beiden entgegenkommenden Fahrzeugen zusammen. Bei der Kollision mit dem Pkw der 22-Jährigen wurde die Fahrzeugführerin verletzt. Sie suchte im Nachgang an die Unfallaufnahme einen Arzt auf. An den Autos entstand jeweils Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

