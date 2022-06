Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach räuberischen Diebstahl gesucht

Olpe (ots)

Ein räuberischer Diebstahl hat sich am Montagabend (7. Juni) gegen 18 Uhr in der Martinstraße in Olpe ereignet hat. Hier betrat eine derzeit noch unbekannte männliche Person ein Schuhgeschäft und probierte ein Paar Damenschuhe an. Der Täter ließ seine alten Schuhe stehen und verließ dann das Geschäft, ohne die neuen Schuhe zu bezahlen. Die Filialleiterin beobachtete den Diebstahl und folgte dem Unbekannten. Als es ihr gelang, diesen an einer Bäckerei in Höhe des Kürkölner Platz anzusprechen und an seiner Tasche festzuhalten, hielt der Mann ein ausgeklapptes Taschenmesser in der Hand. Daraufhin ließ die Filialleitung von der Person ab. Der Mann flüchtete anschließend weiter in Richtung Kürkölner Platz.

Die Geschädigte beschrieb den unbekannten Täter folgendermaßen:

- Circa 35 bis 40 Jahre alt - Circa 185 cm groß, schlank Statur - Aussehen: schwarze, kurze lockige Haare, dunklerer Teint - Bekleidung: rote Fleecejacke, schwarze Jeanshose und eine schwarze Umhängetasche, Sonnenbrille

Bei den entwendeten Schuhen handelte es sich um ein Paar bunte Damenschuhe der Marke Rieker im Wert von rund 60 Euro. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

