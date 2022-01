Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Audi S8 gestohlen

Friedberg (ots)

Ortenberg: Audi S8 gestohlen

In der Nacht zu Donnerstag haben Diebe in Ortenberg einen hochmotorisierten Audi gestohlen. Kurz nach 2 Uhr waren die Eigentümer des vor dem Haus geparkten schwarzen S8 durch verdächtige Geräusche aus dem Schlaf gerissen worden. Kurz darauf stellten sie den Diebstahl fest; man verständigte die Polizei.

Nun ermittelt die Kripo wegen besonders schweren Diebstahls. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchteten die Straftäter mit der Limousine, an welchem zumindest bis zur Entwendung "FB"-Kennzeichen angebracht gewesen waren, über die Selterser Straße und dann weiter in noch unbekannte Richtung.

- Wer hatte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Ortsteil Wippenbach verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? - Wo ist das Fahrzeug nach der Tat aufgefallen? - Wer kann Angaben zum Verbleib des genannten Wagens machen?

Tobias Kremp

Pressesprecher

