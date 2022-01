Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Scheibe beschossen + geparkten Nissan beschädigt

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Scheibe beschossen

Unbekannte haben am Montagnachmittag eine Eingangstür der Sporthalle in der Frauenwaldstraße in Nieder-Mörlen geschädigt. So stellte man an einer dortigen Glasscheibe mehrere Einrisse fest, welche offenbar durch den Beschuss mit einer Luftdruckpistole ("Soft-Air") verursacht worden waren. Nach bisherigem Kenntnisstand dürfte sich die Tat zwischen 17.15 Uhr und 18 Uhr ereignet haben. Der entstandene Schaden befindet sich im unteren, dreistelligen Eurobereich. In diesem Zusammenhang ermittelt nun die Friedberger Polizei wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Bad Vilbel: geparkten Nissan beschädigt

Mehrere Hundert Euro Sachschaden verursachte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem im Bereich Huizener Straße - Niddablick parkenden, grauen Nissan. Ohne sich um den zwischen Sonntagabend, 22 Uhr und Montagnachmittag, 14.15 Uhr am Fahrzeugheck entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Nun ermittelt die Polizei in Bad Vilbel wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise unter Tel. 06101/54600.

Tobias Kremp

Pressesprecher

