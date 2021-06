Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld

Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrerin stürzt und verletzt sich (15.06.2021)

Königsfeld (ots)

Leichtverletzt hat sich eine Radfahrerin am Dienstagvormittag gegen 7.15 Uhr auf der Straße "Zinzendorfplatz". Eine 24-Jährige fuhr mit einem Pedelec in Richtung Luisenstraße, wobei sie ein Lastwagen ordnungsgemäß überholte. Durch das Überholmanöver erschrak die Radfahrerin und kam zu Fall. Dabei verletzte sie sich leicht, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus. An ihrem Rad entstand kein Sachschaden.

