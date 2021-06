Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrer stürzt und verletzt sich (15.06.2021)

Furtwangen (ots)

Leichtverletzt hat sich ein Radfahrer am Dienstagvormittag gegen 7.30 Uhr auf der Bregstraße. Ein 26-Jähriger fuhr mit einem Pedelec stadteinwärts und kam am Ausgang eines Kreisverkehrs zu Fall. Dabei verletzte er sich leicht. An seinem Rad entstand kein Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell