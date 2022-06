Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: E-Bike-Fahrer stürzt unter Alkoholeinfluss

Olpe (ots)

Am Mittwoch (8. Juni) hat sich gegen 15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Straße In der Trift ereignet, bei dem ein 46-jähriger Pedelecfahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der 46-Jährige mit seinem Rad die Stellwerkstraße in Richtung Bruchstraße. Als er in die Straße "In der Trift" abbiegen wollte, rutschte er mit dem Pedelec weg, sodass er stürzte und sich verletzte. Zeugen leisteten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte "Erste-Hilfe". Als die Polizei eintraf, stellten die Beamten fest, dass der Fahrer betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Zudem gab es Anzeichen, dass der Fahrradfahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Der 46-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Dort wurde auch eine angeordnete Blutprobe entnommen. An dem Pedelec entstand geringer Sachschaden. Die Polizisten schrieben eine entsprechende Anzeige und untersagten bis zur vollständigen Ausnüchterung die Weiterfahrt.

