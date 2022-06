Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Gastronomiebetrieb

Altenhundem (ots)

Unbekannte sind zwischen Montag (6.Juni, 15:30 Uhr) und Mittwoch (8. Juni, 15:30 Uhr) in eine Gaststätte in der Straße In den Höfen eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelang es den Tätern, über ein Fenster in die Räume der Gaststätte zu gelangen. Im Inneren hebelten sie ein Sparfach auf und entwendeten Bargeld. Zudem nahmen sie zwei Flaschen hochprozentigen Alkohol mit (Wert: rund 40 Euro). Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell