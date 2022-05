POL-LIP: Detmold. Roller gestohlen.

Lippe (ots) - Auf der Pyrmonter Straße wurde eine 81-Jährige am Dienstagvormittag (10.05.2022) bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Gegen 10:15 Uhr bog ein 83-Jähriger aus Bad Pyrmont mit seinem Opel nach links auf ein Tankstellengelände ein. Die 81-jährige Lügderin fuhr zu dem Zeitpunkt in einem Krankenfahrstuhl auf dem Mehrzweckstreifen am Fahrbahnrand entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Bad Pyrmont. Auto ...

