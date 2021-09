Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kasseler Kripo sucht Zeugen nach nächtlichem Einbruch in Restaurant

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Den Einbruch in ihr Restaurant in der Kasseler Weserstraße mussten die Betreiber am gestrigen Montagmorgen feststellen. Die bislang unbekannten Täter, die ein Fenster der Gaststätte gewaltsam geöffnet hatten, gingen dabei nahezu leer aus. Sie erbeuteten lediglich ein Kellnerportemonnaie, in dem sich jedoch kein Geld befand. Die Kasseler Kripo sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatten sich die Täter dem Restaurant an der Fulda über die Grünanlage Finkenherd und eine Brücke angenähert. Nachdem sie über das aufgebrochene Fenster eingedrungen waren, durchsuchten sie die Gaststätte nach Wertsachen. Da sich in dem Restaurant keinerlei Bargeld befand, wurden sie bei ihrem Beutezug nicht fündig. Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum zwischen Sonntagabend, 22:00 Uhr, und Montagmorgen, 8:30 Uhr, eingrenzen.

Wer in der Nacht zum gestrigen Montag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatorts gemacht hat oder den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Täterhinweise geben kann, meldet sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel.: 0561 - 910 1021

