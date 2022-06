Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit Flucht

Olpe (ots)

Am Montagnachmittag (13. Juni) hat sich gegen 16:35 Uhr auf der L512 in Sondern ein Verkehrsunfall zwischen einem 63-jährigen Radfahrer und einem 22-jährigen Pkw-Fahrer ereignet. Dabei befuhr der 63-Jährige mit seinem Fahrrad den Radweg, der parallel zur Fahrbahn verläuft, in Richtung Olpe. Zeitgleich beabsichtigte der Pkw-Fahrer, von einem Parkplatz auf die Straße einzubiegen. Dazu musste er mit seinem Auto über den dort befindlichen Fahrradweg fahren. Der Pkw-Fahrer übersah dabei den Radfahrer, sodass es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Der 63-Jährige stürzte und verletzte sich. Ersthelfer alarmierten die Rettungskräfte und leisteten Erste Hilfe. Der Pkw-Fahrer flüchtete. Ein Rettungswagenteam brachte den Radfahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die anwesenden Zeugen merkten sich das Kennzeichen, sodass umgehend weitere Ermittlungen eingeleitet wurden. Schließlich trafen Polizeibeamte den Pkw-Fahrer bei der Halteranschrift an. Er räumte den Unfall ein. Bei der Befragung ergaben sich zudem Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Die Beamten durchsuchten anschließend noch die Wohnung des Mannes. Dabei stellten sie weitere Betäubungsmittel sicher. Der 22-Jährige wurde zur Blutprobenentnahme auf die Polizeiwache gebracht. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige wegen der Verkehrsunfallflucht sowie wegen des Konsums und Besitz von Betäubungsmitteln.

