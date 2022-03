Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen-Lingenthal/Gaiberg: Brennendes Müllfahrzeug; Verkehrsbehinderungen auf L 600 Richtung Gaiberg und Leimen; Pressemitteilung Nr. 1

Leimen-Lingenthal/Gaiberg (ots)

Wegen eines brennenden Müllfahrzeuges auf der L 600 in Leimen-Lingenthal -Ursache unbekannt- kommt es derzeit zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der L 600 vornehmlich von Gaiberg in Richtung Leimen, aber auch in der Gegenrichtung. Durch gefrierendes Löschwasser werden die Behinderungen noch verstärkt. Wer sich auskennt, soll den Bereich meiden und andere Routen wählen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell