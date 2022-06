Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pedelecfahrer bei Unfall schwer verletzt

Attendorn (ots)

Bei einem Fahrradunfall am Donnerstag (16. Juni) gegen 21:30 Uhr in Attendorn ist ein 55-Jähriger schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 55-Jährige mit seinem Pedelec einen Waldweg, der von Attendorn aus in Richtung Drolshagen führt. Aufgrund des unebenen Bodens stürzte er und verletzte sich. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. An dem Fahrrad entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Die L697 war kurzzeitig für die Landung des Rettungshubschraubers gesperrt.

