Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung an landwirtschaftlichen Anhängern

Nörtershausen (ots)

In der Nacht zu Samstag, 02.10.2021, wurden in der Gemarkung "Langer Berg" am dortigen Holzlagerplatz die Reifen von 6 landwirtschaftlichen Anhängern zerstochen. Tatwerkzeug war vmtl. ein Messer. Insgesamt sind 4 Personen geschädigt. Es wird von Vandalismus ausgegangen. Hinweise an die Polizeiwache in Brodenbach.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell