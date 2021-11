Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Junge auf Fahrrad nach Unfall gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstagmorgen, den 23.11.2021, ist es in der Straße "Am Bahnhof" in Kaltenkirchen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Jungen auf seinem Fahrrad gekommen.

Nach Angaben des 72-jährigen Pkw-Fahrers habe er gegen 08:00 Uhr aus Richtung Holstenstraße kommend die Straße Am Bahnhof befahren und sei nach rechts in Richtung Polizeirevier abgebogen.

Beim Abbiegen touchierte der Ford Fiesta einen Jungen auf seinem Fahrrad, der stürzte, seinen Weg aber nach einem kurzen Gespräch fortsetzte.

Ob der Junge verletzt wurde, ist nicht bekannt.

Die Beamten des Polizeireviers Kaltenkirchen bitten den bislang unbekannten Radfahrer bzw. dessen Eltern um Kontaktaufnahme unter 04191 30880.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell