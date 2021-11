Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Alveslohe - Diebe schleichen sich in Einfamilienhaus

Bad Segeberg (ots)

Kriminelle haben am Dienstag, den 23. November, die Unachtsamkeit eines Ehepaares in Alveslohe ausgenutzt und in deren Anwesenheit Bargeld aus dem Einfamilienhaus der Geschädigten entwendet.

Gegen 13:00 Uhr waren die Täter auf dem Grundstück in der Kieler Straße vorgefahren. Unbemerkt von dem auf dem Gelände Arbeiten vornehmenden Geschädigten begab sich einer der zwei Fahrzeuginsassen in den rückwärtigen Bereich des Hauses. Hier betrat er dieses durch einen unverschlossenen Nebeneingang. Im Haus befand sich derweil die Ehefrau des Geschädigten, welche zunächst nicht bemerkte, dass sich eine unberechtigte Person Zutritt verschafft und eine Geldbörse mit einer geringen Summe Bargeld entwendet hatte.

Die Täter entfernten sich anschließend mit ihrem Fahrzeug in unbekannte Richtung und konnten durch die zwischenzeitlich alarmierte Polizei nicht mehr angetroffen werden. Es soll sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen dunklen Pkw mit Hamburger Kennzeichen gehandelt haben. Dieser war vermutlich mit zwei Personen besetzt.

Hinweise auf das Fahrzeug oder mögliche verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Alveslohe nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Norderstedt unter 040-528060 entgegen.

