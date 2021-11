Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg, Gutenbergstraße - Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Einbruch in Gewerbebetriebe

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstagvormittag, den 23. November, wurde die Polizei Henstedt-Ulzburg über einen versuchten Einbruch in einer Bäckereifiliale in der Gutenbergstraße informiert. Unbekannte hatten demnach seit den Abendstunden des 21. Novembers versucht, sich über den rückwärtigen Bereich gewaltsam Zugang zum Objekt zu verschaffen. Das Gebäude hielt dem Einbruchversuch stand, Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Die Ermittler vermuten einen Zusammenhang mit einem bereits am Montag, den 22. November, gegen 03:00 Uhr gemeldeten Einbruchversuch in einem in direkter Nähe befindlichen Bio-Markt. In der Zeit vom 20. November, ab ca. 20:00 Uhr, waren hier Kriminelle ins Objekt gelangt, Stehlgut konnte jedoch nicht festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei Norderstedt bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 040-528060 mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell