POL-OE: Zeuge nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Olpe (ots) - Am Freitag (17. Juni) hat sich gegen 16:10 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Martinstraße ein Ladendiebstahl ereignet. Ein Mitarbeiter hatte einen Mann zuvor im Ladeninneren dabei beobachtet, wie dieser mehrere Artikel aus der Warenauslage in einer Einkaufstasche verstaute und anschließend den Markt verließ, ohne zu bezahlen. Daraufhin verständigte der Mitarbeiter die Polizei und folgte dem Täter. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung gelang ...

