Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Krankenfahrstuhlfahrer nach Unfall verstorben

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Am 29. Juni (Dienstag) ereignete sich gegen 15 Uhr auf der Parkstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 84-jähriger Heinsberg stützte und sich schwer verletzte. (Wir berichteten mit Polizeibericht Nr. 181 vom 30.06.2021). Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er am Freitag (2. Juli) verstarb.

