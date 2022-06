Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Geldautomat gesprengt

Unbekannte sprengten am Montag in Eislingen einen Geldautomaten.

Ulm (ots)

Laut Polizeiangaben machten sich die Täter an einem Automaten in der Hauptstraße zu schaffen. Gegen 2.15 Uhr sprengten sie auf noch unbekannte Weise den Automaten und entnahmen wohl Geldkassetten mit Geld in unbekannter Höhe. Mit der Beute flüchteten sie unerkannt. Mit starken Kräften fahndete die Polizei nach den Tätern. Auch ein Polizeihubschrauber beteiligte sich an der Fahndung. Zurück blieb ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Gefährdet oder verletzt wurde niemand. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich um zwei Täter gehandelt haben. Die waren dunkel gekleidet und trugen Sturmmasken. Die beiden Männer sollen zwischen 170 und 185cm groß gewesen sein. Zeugen sahen wohl noch zwei Personen im Anschluss auf einem Motorroller ohne Kennzeichen in der Gartenstraße. Einer der Unbekannten hatte eine orangene Tasche bei sich. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei. Sie hat die Spuren gesichert, hofft unter der Telefon-Nr. 0731/1880 auf Zeugenhinweise und fragt:

- Wer hat am Montag zwischen Mitternacht und 2.30 Uhr in der Hauptstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen oder kann etwas zu den beiden Unbekannten sagen? - Wer hat verdächtige Geräusche wahrgenommen? - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise geben?

+++++++ 1098238

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell