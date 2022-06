Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Berghülen - Radfahrer nach Unfall verstorben

Wenige Stunden nach dem Zusammenstoß mit einem Pkw ist ein 72-Jähriger seinen Verletzungen erlegen.

Ulm (ots)

Der Radfahrer war am Pfingstmontag gegen 15.00 Uhr mit seinem Pedelec auf einem Ortsverbindungsweg von den Hessenhöfen kommend in Richtung Berghülen unterwegs. Kurz nach einer Biogasanlage überquerte er den Hessenhöfeweg. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten BMW eines 57-Jährigen, der von der L1230 kommend in Richtung Bühlenhausen fuhr. Obwohl beide Fahrer noch versuchten auszuweichen, erfasste der Pkw den Fahrradfahrer. Der 72-Jährige erlitt dabei schwere Kopfverletzungen, obwohl er einen Helm trug. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten in ein Krankenhaus. Dort erlag er wenige Stunden später seinen Verletzungen. Der BMW-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

++++++++++++++++1101096

Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell