POL-LG: ++ Lüneburg/Landkreis Uelzen - Schockanrufe zum Nachteil von Seniorinnen und Senioren ++ Neu Darchau, OT Klein Kühren - Böschungsbrand im Wald Nähe Neu Darchau mit Waldbrandgefahr ++

Lüneburg

Dahlenburg - Schild "Achtung Baustelle" entwendet - Hinweise

In der Nacht vom 26.04. auf den 27.04. entwendeten Unbekannte ein Schild mit der Aufschrift "Achtung Baustelle" von einer Baustelle An der Wassermühle. Der Schaden liegt bei 75 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel. 05851-979440, entgegen.

Neetze, OT. Süttorf - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenhinweise

Zu einem Einbruch kam es am 27.04. im Zeitraum zwischen 05:00 Uhr und 16:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße. Unbekannte gelangten über eine rückwärtige Tür in das Objekt. Daraufhin wurde durch die Täter unter anderem Schmuck entwendet. Eine Spurensicherung am Objekt wurde durchgeführt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-900590, entgegen.

Lüneburg/Landkreis Uelzen - Schockanrufe zum Nachteil von Seniorinnen und Senioren - vorbildliches Verhalten

Am 27.04. wurden mehrere Seniorinnen und Senioren in Lüneburg und im Landkreis Uelzen durch angebliche Polizisten telefonisch kontaktiert. Einer 73-jährigen Lüneburgerin wurde durch einen angeblichen Polizisten über das Telefon mitgeteilt, dass der Sohn der Seniorin jemanden totgefahren habe. Eine Kaution in Höhe von 20.000 Euro sei auf ein Konto der Staatsanwaltschaft zu zahlen. Die 73-jährige erkannte den Betrugsversuch und beendete das Gespräch.

In diesem Zusammenhang appelliert die hiesige Polizei erneut an Kinder, Lebenspartner und Angehörige von älteren Menschen: "Sprechen Sie aktiv über diese Betrugsmaschen und vereinbaren Sie Verhaltensweisen bzw. Gespräche miteinander bei möglichen Anrufen! Werden Sie aktiv! Es ist Ihr Erbe/Vermögen, welches in die falschen Hände gerät." Hier einige Tipps zum Schutz: - Seien Sie misstrauisch - (be-) Sprechen Sie (sich) mit Ihren Angehörigen - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten - Die Polizei lässt sich niemals eine EC-Karte mit PIN aushändigen - Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige

Lüneburg - Glasscheibe beschädigt - Zeugenhinweise

Unbekannte beschädigten zwischen dem 26.04. und dem 27.04. eine Glasscheibe eines Bürogebäudes in der Salzstraße auf bislang unbekannte Weise. Die Scheibe zersprang, hielt dem Angriff jedoch stand. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Sachbeschädigungen an geparkten Pkw - Hinweise

In der Nacht vom 26.04. auf den 27.04. beschädigten Unbekannte einen geparkten Pkw Honda in der Julius-Leber-Straße. Auf unbekannte Weise wurde die hintere rechte Fensterscheibe zerstört. Der Sachschaden beträgt 500 Euro.

Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es am 27.04. gegen 17:00 Uhr in der Lossiusstraße. Bisher Unbekannte schlugen mit einem unbekannten Gegenstand die hintere Scheibe der Beifahrerseite eines geparkten Pkw Hyundai ein. Der Sachschaden liegt bei 600 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Verkehrsunfall auf der Landesstraße 221 mit drei beteiligten Fahrzeugen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Vormittag des 27.04. gegen 09:30 Uhr auf der L221 zwischen Lüneburg und dem Nutzfelder Kreisel. Eine 51-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda Karoq setzte nach ersten Erkenntnissen auf der Strecke in Fahrtrichtung Bleckede zum Überholen eines Lkw an. Der 53-jährige Fahrer eines Pkw VW Tiguan beabsichtigte aus einem linkseitig befindlichen Feldweg nach rechts herauszufahren und begegnete so der überholenden 51-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen allen drei Fahrzeugen, sodass ein Sachschaden von gut 18.000 Euro entstand. Die 51-jährige Beteiligte wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Dahlenburg - Geldbörse beim Einkaufen entwendet - Geld vom Bankkonto abgehoben - Zeugenhinweise

Am Nachmittag des 27.04. kam es zwischen 15:00 Uhr und 15:45 Uhr zu einem Diebstahl einer Geldbörse einer 90-jährigen Seniorin in einem Supermarkt in der Dannenberger Landstraße. In der Geldbörse befanden sich sämtliche Karten und auch Bargeld. Kurzzeitig nach der Tat wurde durch Unbekannte an einem Geldautomaten in Dahlenburg Geld von der erlangten EC-Karte abgehoben. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel. 05851-979440, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Neu Darchau, OT Klein Kühren - Böschungsbrand im Wald Nähe Neu Darchau mit Waldbrandgefahr - Feuerwehren im Löscheinsatz

Zu einem größeren Flächenbrand auf einer Größe von fast fünf Hektar kam es in den Nachmittagsstunden des 27.04.22 südlich der Ortschaft Klein Kühren. Gegen 16:00 Uhr wurde der Leitstelle eine unklare Rauchentwicklung im Wald südlich des Campingplatzes Klein Kühren gemeldet. Parallel meldete die Besatzung eines Rettungshubschraubers sichtbare offene Flammen in dem Wald, so dass mehrere Feuerwehren alarmiert wurden. Die Wehren aus Neu Darchau/Schutschur, Hitzacker, Harlingen, Wietzetze, Metzingen, Streetz und Dannenberg bekämpften den Brand im Bereich einer Böschung abseits der Wege und konnten eine Ausbreitung auf den angrenzenden Waldbestand verhindern. Die Löscharbeiten dauerten bis in die späten Abendstunden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung/fahrlässige Brandstiftung. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg - Reifen von Transporter zerstochen

Den rechten hinteren Reifen eines auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Stettiner Straße abgestellten Daimler Vito zerstachen Unbekannte in der Nacht zum 27.04.22. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Dannenberg - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 23 Jahre alten Kleinkraftradfahrer stoppte die Polizei in den frühen Morgenstunden des 27.04.22 An den Ratswiesen. Bei der Kontrolle des Mannes mit seiner Piaggio gegen 05:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

In den späten Abendstunden des 27.04.22 gegen 23:45 Uhr stoppte die Polizei in der Hermann-Löns-Straße auch einen 43 Jahre alten Fahrer eines Pkw Honda. Bei diesem stellten die Beamten auch den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Uelzen

Suderburg - betrunken mit Motorroller unterwegs - 1,33 Promille

Einen Mann mit einem Motorroller Peugeot stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 27.04.22 in der Bauernstraße. Bei der Kontrolle des Suderburgers stellten die Beamten bei diesem gegen 17:00 Uhr einen Alkoholwert von 1,33 Promille fest. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

