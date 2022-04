Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Amt Neuhaus, OT. Niendorf - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt ++ Dannenberg - Schwere Brandstiftung in Wohnhaus - Brandstifter in Haft ++ Göhrde - Arbeitsfahrzeug gerät in Brand ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 27.04.2022

Lüneburg

Lüneburg - Körperverletzung mit leichtverletztem Opfer

In der Nacht zum 27.04. kam es gegen 02:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 19-Jährigen und einem 24-Jährigen. Der 19-Jährige drückte nach ersten Erkenntnissen den 24-Jährigen nach einem Streit zu Boden und schlug diesen mehrfach mit der Faust. Im Anschluss flüchtete der Verursacher, konnte im Nahbereich durch die alarmierte Polizei jedoch angetroffen werden. Der 24-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt und ins Klinikum verbracht.

Amt Neuhaus - Fenster auf Schulgrundstück beschädigt - Hinweise

In der Nacht vom 25.04. auf den 26.04. beschädigten Unbekannte vermutlich mittels Steinwurf die äußere Scheibe eines doppelverglasten Fensters auf dem Gelände der Grund- und Oberschule an der Kirchstraße. Der Sachschaden liegt bei 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Amt Neuhaus, Tel. 033841-61950, entgegen.

Lüneburg - Drogen bei Kontrolle sichergestellt

Am 26.04. gegen 14:30 Uhr wurden im Bereich des Fahrradweges am Lösegraben zwei Personen durch Beamte der Polizei Lüneburg kontrolliert. Bei einem 20-Jährigen konnte eine Plastiktüte mit Marihuana festgestellt und beschlagnahmt werden. Zudem hatte der 20-Jährige szenetypisches Zubehör dabei, welches ebenfalls beschlagnahmt wurde.

Amt Neuhaus, OT. Niendorf - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Nachmittag des 26.04. gegen 16:45 Uhr auf der Bundesstraße 195 in Fahrtrichtung Neuhaus. In einer dortigen Rechtskurve verlor ein 33-jähriger Motorradfahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte dieser mit einem entgegenkommenden Pkw Peugeot. Der 33-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum nach Hamburg verbracht. Der Sachschaden liegt bei 15.000 Euro.

Lüneburg - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw - eine Person leichtverletzt

Am Morgen des 27.04. kam es gegen 08:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bockelmannstraße in Höhe des Rechtsabbiegers zur Johannes-Gutenberg-Straße. Eine 83-jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes fuhr vermutlich aufgrund Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden Pkw Skoda auf, welcher wiederum auf einen Pkw Hyundai aufgeschoben wurde. Der 59-jährige Fahrer des Pkw Skoda wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Schwere Brandstiftung in Wohnhaus - Brandstifter in Haft

Am vergangenen Sonntag, 24.04.2022, kam es gegen 05:30 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus im Develangring. Aus zunächst ungeklärter Ursache brach innerhalb einer Wohnung ein Feuer aus, welches sich schnell ausbreitete. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich nach ersten Erkenntnissen zwei Personen im Haus, welche sich rechtzeitig retten konnten und so durch eingeatmete Rauchgase nur leicht verletzt wurden. Die Feuerwehren Dannenberg, Hitzacker und Jameln waren vor Ort im Einsatz, um ein weiteres Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte in einer sofort eingeleiteten Tatortnahbereichsfahndung ein weiterer alkoholisierter 46 Jahre alter Bewohner des Hauses festgestellt werden. Dieser wies unter anderem stark rußgeschwärzte Kleidung auf. Der bereits häufiger wegen gleichgelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getretene 46-Jährige wurde festgenommen und noch am selben Tag einer Haftrichterin des Amtsgerichtes Uelzen vorgeführt. Diese ordnete Untersuchungshaft an. Der Sachschaden an dem Wohnhaus beläuft sich auf gut 80.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Brandhergang dauern an.

Clenze - Gefährliche Körperverletzung

Am Abend des 26.04. kam es Am Markt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Nach ersten Erkenntnissen stieß ein 23-Jähriger einen 17-Jährigen mit dem Knie gegen den Kopf, sodass dieser zu Boden fiel. Daraufhin trat der 23-Jährige weiter gegen den Kopf des 17-Jährigen. Dieser wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen einer Gefährlichen Körperverletzung.

Göhrde - Arbeitsfahrzeug gerät in Brand

Am Nachmittag des 26.04. kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Brand eines Harvester (Holzernte-Maschine) im Landesforst Göhrde am Lüchower Weg. Vermutlich aufgrund eines technisches Defektes geriet die Maschine während des Betriebes in Brand. Durch die alarmierte Feuerwehr Göhrde-Metzingen wurden der Harvester und umliegende Bäume abgelöscht, sodass ein größerer Brand verhindert werden konnte. Der Sachschaden liegt bei über 500.000 Euro.

Lüchow - Unter Einfluss unterwegs

Am Vormittag des 26.04. wurde gegen 11:00 Uhr festgestellt, dass der 27-jährige Fahrer eines Pkw unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein positiver Urintest bestätigte den Verdacht, sodass eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Uelzen

Bad Bodenteich - Taschendiebstahl im Supermarkt

Am Vormittag des 26.04. entwendete eine bisher unbekannte Beschuldigte die Geldbörse eines 72-Jährigen aus dessen Jackentasche. Die Tat wurde durch den Senior erst nachträglich bemerkt, sodass die mutmaßliche Beschuldigte nicht mehr angetroffen werden konnte. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-965980, entgegen.

Wrestedt - Dieb entwendet Sportbeutel aus Einfamilienhaus - Hinweise

Zu einem Diebstahl eines Sportbeutels aus einem Einfamilienhaus kam es am Abend des 26.04. zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr in der Bahnhofstraße. Eine bisher unbekannte Person gelangte durch eine unverschlossene Tür in das Haus und entwendete einen Beutel unter anderem mit einer Geldbörse darin. Im Anschluss flüchtete die Person unerkannt. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

