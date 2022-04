Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Dahlenburg - Verpuffung auf Firmengelände - zwei Personen schwer verletzt ++ Dannenberg - Neubau auf Schulgelände beschädigt - Zeugenhinweise ++

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 26.04.2022

Lüneburg

Lüneburg - Versuchter Einbruch in Imbiss - Zeugenhinweise

In der Nacht zum 25.04. versuchten Unbekannte gewaltsam einen Imbiss Am Schwalbenberg zu öffnen. Aufgrund einer besonders guten Türsicherung gelangten die Unbekannten nicht hinein. Der Sachschaden liegt bei 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Sachbeschädigung an der Grundschule - Hinweise

Am vergangenen Wochenende schlugen Unbekannte eine Fensterscheibe im 1. Obergeschoss der Hermann-Löns-Grundschule Vor dem Neuen Tore ein. Hierbei entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Dahlenburg - Verpuffung auf Firmengelände - zwei Personen schwer verletzt

Am 25.04. kam es gegen kurz nach 20:00 Uhr zu einer Verpuffung im Außenbereich eines Firmengeländes in der Ellringer Straße. Nach ersten Erkenntnissen brannte vermutlich Unrat auf dem Gelände, bei welchem es dann aus bislang unbekannter Ursache zu einer Verpuffung kam. Das Feuer griff auf Außenwände eines angrenzenden Gebäudes über. Durch die alarmierten Feuerwehren der Samtgemeinde Dahlenburg wurde der Brand gelöscht. Zwei auf dem Gelände befindliche Personen wurden durch das Feuer schwer verletzt. Ein 56-Jähriger wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum nach Hamburg verbracht. Ein weiterer 19-Jähriger wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht. Beide Personen schweben nach jetzigen Erkenntnissen nicht ins Lebensgefahr. Eine dritte vor Ort befindliche Person wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Eine Brandermittlung wurde eingeleitet.

Lüneburg - Unfallflucht auf Parkplatz - Hoher Sachschaden - Hinweise

In einem sehr kurzen Zeitraum kam es am 25.04. zwischen 17:20 Uhr und 17:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes Vor dem Neuen Tore. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Befahren des Parkplatzes einen geparkten Pkw VW Passat. Dieser wurde dabei erheblich beschädigt, sodass ein Sachschaden von gut 5000 Euro entstand. Im Anschluss flüchtete der Verursacher.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Fensterscheibe beschädigt - Hinweise

In der Nacht vom 25.04. auf den 26.04. beschädigten Unbekannte die Fensterscheibe einer Kindertagesstätte in der Walter-Bötcher-Straße. Der Sachschaden liegt bei 100 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Neubau auf Schulgelände beschädigt - Zeugenhinweise

Am vergangenen Wochenende beschädigten Unbekannte das Naturwissenschaftliche Gebäude auf dem Schulgelände der Nicolas-Born-Schule im Lindenweg. Diverse Scheiben wurden durch Unbekannte vermutlich mit Steinen zerschlagen. Die Schadenshöhe liegt bei gut 10.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeistation Dannenberg, Tel. 05861-985760, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Bedrohung mit Hammer - Verursacher verbringt die Nacht in der Zelle

Am Abend des 25.04. kam es innerhalb einer Wohnung in der Straße Im Böh zu einer Auseinandersetzung von fünf Personen. Der 27-jährige Bewohner bedrohte vier weitere Personen mit einem Hammer. Durch die alarmierte Polizei wurde festgestellt, dass der Verursacher offensichtlich erheblich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 27-Jährige in die Zelle verbracht. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Bedrohung wurde eingeleitet.

Uelzen - Zigarettendiebe im Supermarkt - Hinweise

Zu einem Diebstahl mehrerer Schachteln Zigaretten kam es am 25.04. gegen 14:15 Uhr in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße. Drei unbekannte männliche Täter entwendeten vermutlich gemeinschaftlich diverse Schachteln Zigaretten aus der Tabakauslage. Nach Ansprechen durch einen Mitarbeiter schafften es die Täter zu flüchten. Videoaufzeichnungen wurden sichergestellt. Der Sachschaden liegt bei gut 200 Euro.

Bei den Tätern soll es sich um drei Männer - südosteuropäisches Erscheinungsbild - ca. 30-35 Jahre alt - handeln.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Suhlendorf - Fahrer unter Einfluss unterwegs

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle gegen 23:00 Uhr auf der Bundesstraße 71 im Bereich Suhlendorf wurde festgestellt, dass der 34-jährige Fahrer eines Pkw Opel unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC und Amphetamin. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Uelzen - Pkw fährt Fußgänger auf Zebrastreifen an

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Nachmittag des 25.04. gegen 15:50 Uhr in der Gudesstraße im Bereich des dortigen Fußgängerüberweges. Ein 81-jähriger Fahrer eines Pkw Skoda übersah einen 23-jährigen Fußgänger, welcher gerade den Fußgängerüberweg überquerte. Dabei kam es zum Zusammenstoß und der Fußgänger wurde leicht verletzt. Es entstand ein geringer Sachschaden.

