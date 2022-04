POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 22.04.22 - 24.04.22 ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 22.04.22 - 24.04.22

Lüneburg (ots)

++ Presse 22.04.22-24.04.22 ++

Lüneburg

Lüneburg - Wieder einmal wurde ein Lüneburger Opfer eines sog. Schockanrufs. Der Anrufer gab sich dem 71-jährigen gegenüber als Hamburger Polizist aus und forderte Bargeld, damit die Tochter des Angerufenen aus einer Haftanstalt entlassen werden könne. Der Mann ließ sich jedoch nicht beirren und beendete das Gespräch.

Thomasburg - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 16:15 Uhr auf der K14 zwischen Thomasburg und Bavendorf. Nach ersten Ermittlungen kam es im Gegenverkehr zu einer Berührung zwischen einem Transporter und einem Lkw. In der nachfolgenden Kurve kam der Transporter von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf einem Feld zum Stehen. Der 75-jährige Fahrzeugführer wurde schwer verletzt. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Hinweise zum Unfall, insbesondere zum Lkw, nimmt die Polizei in Barendorf entgegen, Tel.: 04137-808870.

Lüneburg - In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte in ein Hotel in der Soltauer Straße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Lüneburg - Unbekannte scheiterten in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei einem Einbruch in einen Kiosk in der Grapengießerstraße. Sie versuchten, mit Steinen die Eingangstür einzuschlagen, diese hielt jedoch Stand.

Lüchow-Dannenberg

Trunkenheitsfahrt nach Weihnachtsfeier

Ein 24-Jähriger fuhr am Samstagnachmittag in Dannenberg mit einem Roller unter dem Einfluss von Cannabis. Der Roller war nicht versichert und eine Fahrerlaubnis hatte der junge Mann ebenfalls nicht. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, gegen den Beschuldigten wurden mehrere Straftaten eingeleitet.

Pkw Brand

Am Samstagmorgen geriet ein geparkter 2018er Fiat aus ungeklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehr konnte den Fiat löschen. Durch das Feuer wurde der Pkw komplett zerstört.

Verkehrsunfallflucht

In Vockfey kam ein VW aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der mit vier Personen besetzte Pkw erlitt einen Totalschaden. Anschließend wurde der Pkw in Eigenverantwortung abgeschleppt. Der 17-jährige Fahrzeugführerstand unter Alkoholeinfluss. Durch den Unfall wurden zwei Insassen leicht verletzt. Den Fahrzeugführer erwartet ein Srafverfahren.

Uelzen

Verkehrsunfälle mit schwerverletzten Personen Bereits am Freitagmittag kam es im Abfahrtsbereich der B4 in Richtung Oldenstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 53-jährige Pedelec-Fahrerin von einer 19-jährigen Pkw-Fahrerin übersehen wurde. Die Pedelec-Fahrerin wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagabend im Bereich Römstedt, als ein 24-jähriger aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Der Pkw wurde hierbei völlig zerstört. Der Fahrer wurde hierbei schwerverletzt.

Körperliche Auseinandersetzung

In den frühen Morgenstunden des Sonntages kam es in der Gudesstraße in Uelzen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 22-jährigen Uelzener, einem 48-jährigen Wolfsburger und einer 51-jährigen Bodenteicherin. Zwei Personen verletzen sich hierbei jeweils leicht. Auch eine Brille ging zu Bruch. Da der 22-jährige als Aggressor ausgemacht werden konnte und sich auch im Beisein der Beamten nicht beruhigte, wurde er in Gewahrsam genommen.

