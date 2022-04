POL-LG: ++ Die Wasserschutzpolizeien der Bundesländer gemeinsam für den Umweltschutz ++ Wasserschutzpolizei Scharnebeck auf Elbe & ESK präsent ++

Lüneburg (ots) - Presse - 19.04.2022 ++ Lüneburg Bleckede - Sachbeschädigungen und Kfz-Kennzeichen gestohlen Zu mehreren Sachbeschädigungen kam es in den Nachtstunden zum 19.04.22 kam es in im Bereich des Fähranlegers in der Elbstraße in Bleckede. Dabei beschädigten die Vandalen eine Sitzgruppe am ...

mehr