POL-LG: ++ Ebstorf - Taschendiebstahl im Supermarkt - Diebinnen durch Kunden gestellt ++ Lüdersburg, OT. Jürgenstorf - Tresor gefunden - Eigentümer gesucht ++

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 22.04.2022

Lüneburg

Lüneburg - Ladendiebstahl in der Innenstadt - Täterin flüchtet

Am 21.04 kam es gegen 16:15 Uhr zu einem Ladendiebstahl in der Großen Bäckerstraße. Zwei zunächst unbekannte weibliche Täterinnen entwendeten aus einem Geschäft mehrere Kleidungsstücke. Durch eine Mitarbeiterin wurde eine Täterin verfolgt und das Diebesgut wieder ausgehändigt. Im Anschluss flüchtete diese. Die 18-jährige Mittäterin wurde durch die Polizei vor dem Geschäft angetroffen. Der Sachschaden lag bei gut 150 Euro.

Scharnebeck - WhatsApp-Betrug - Geld an "falsche" Tochter überwiesen

Im Verlaufe des 21.04. wurde ein 67-Jähriger via WhatsApp von einer unbekannten Person kontaktiert. Diese gab sich als Tochter des 67-Jährigen aus und gab an, dass sie ihr Telefon verloren habe. Im Verlaufe des Chats überwies der 67-Jährige zwei Geldbeträge auf ein ihm zuvor unbekanntes Konto. Dieser erkannte den Betrug kurz nach der Überweisung, kontaktierte seine Hausbank und forderte erfolgreich das überwiesene Geld, ein niedriger vierstelliger Betrag, zurück.

So schützen Sie sich vor Betrug per Whatsapp: - Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. - Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. - Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden. - Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes. Grundsätzliche Tipps zum Schutz: - Seien Sie misstrauisch - (be-) Sprechen Sie (sich) mit Ihren Angehörigen - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. Sollten sie Opfer eines solchen Betruges geworden sein: - Kontaktieren Sie unverzüglich Ihre Bank, eventuell lässt sich das überwiesene Geld zurückholen. - Sichern Sie den gesamten Chatverlauf. - Notieren Sie sich die Daten des Empfängerkontos / Sichern Sie den Überweisungsträger. - Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Lüdersburg, OT. Jürgenstorf - Tresor gefunden - Eigentümer gesucht

Bereits am 18.04. wurde gegen 14:00 Uhr in der Marschwetter im Bereich eines Feldmarkweges zwischen Hittbergen und Jürgenstorf ein großer, dunkelgrauer Tresor durch einen Spaziergänger gefunden. Der Tresor ist deformiert, aber verschlossen. Da der Tresor aktuell nicht zugeordnet werden kann, sucht die Polizeistation Scharnebeck (Tel. 04136-900590) nun nach dem Eigentümer des Tresores oder nach Personen die Hinweise dazu geben können.

Siehe Foto: https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/59488

Lüneburg - Zigarettenschachteln entwendet - Täter erwischt

Am Vormittag des 22.04. entwendete ein 39-jähriger Lüneburger diverse Zigarettenschachteln aus einem Supermarkt Am Alten Eisenwerk. Hierbei wurde er durch einen Mitarbeiter beobachtet und vor dem Geschäft auf seinen Diebeszug angesprochen. Der 39-Jährige hatte Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro dabei. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Neu Darchau - Sattelauflieger flüchtet nach Kollision mit Zaunpfeiler - Hinweise

Am Vormittag des 21.04. kam es gegen 11:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Elbuferstraße. Ein bisher unbekannter Sattelauflieger wendete nach ersten Erkenntnissen auf der Straße und stieß dabei gegen einen gemauerten Zaunpfeiler eines Privatgrundstückes. Dieser wurde bei der Kollision beschädigt. Der Fahrer entfernte sich im Anschluss mit dem Lkw Richtung Neu Darchau. Der Sachschaden liegt bei 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeistation Hitzacker, Tel. 05862-987010, entgegen.

Uelzen

Ebstorf - Taschendiebstahl im Supermarkt - Diebinnen durch Kunden gestellt

Zu einem Diebstahl einer Geldbörse kam es am Vormittag des 21.04. gegen 09:00 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Georg-Marwede-Straße. Eine 56-Jährige wurde nach ersten Erkenntnissen durch eine weibliche Person berührt und dadurch abgelenkt. Eine weitere weibliche Person griff daraufhin in die Handtasche der 56-Jährigen und entwendete die Geldbörse. Durch den Hinweis einer Zeugin wurde die Geschädigte darauf aufmerksam gemacht und konnte der Diebin die Geldbörse wieder entnehmen. Diese versucht daraufhin mit ihrer Komplizin aus dem Laden zu fliehen. Dabei wurden die 38-Jährige und die 22-Jährige jedoch durch einen Kunden aufgehalten und konnten so der alarmierten Polizei übergeben werden. Beide Täterinnen sind bereits wegen gleichgelagerter Taten in Erscheinung getreten. Die Polizei ermittelt.

Uelzen - E-Scooter kontrolliert - Fahrer beeinflusst

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 21.04. gegen 14:00 Uhr in der Hoefftstraße, stellte sich heraus, dass der 31-jährige Fahrer des E-Scooters unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Urintest verlief positiv auf Amphetamine. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

