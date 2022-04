Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Bardowick - Brand in Dachgeschosswohnung - Küche ausgebrannt ++ Amt Neuhaus - Randalierer auf dem Schulhof ++ Lüchow - Gefährdung des Straßenverkehres - Mehrere Zeugen gesucht ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 25.04.2022

Lüneburg

Lüneburg - Gefährliche Körperverletzung in der Innenstadt - Hinweise

Am 24.04. kam es gegen 12:30 Uhr zu einer Körperverletzung in der Straße Am Berge zum Nachteil eines 22-jährigen Lüneburgers. Dieser wurde nach ersten Erkenntnissen durch zwei unbekannte Personen von hinten angegriffen und gegen den Kopf geschlagen. Daraufhin schlugen und traten die Angreifer das Opfer gemeinschaftlich, sodass dieser leicht verletzt wurde. Das Opfer flüchtete daraufhin. Eine Nahbereichsfahndung nach den Tätern verlief negativ. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Bardowick - Brand in Dachgeschosswohnung - Küche ausgebrannt

Am Abend des 24.04. kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Fettbrand in einer Wohnung in der Straße Hinter der Worth. Nach ersten Erkenntnissen befand sich Frittieröl auf der eingeschalteten Herdplatte. Daraufhin geriet dieses in Brand und weitete sich bis in den Dachstuhl aus. Die Feuerwehren der Samtgemeinde Bardowick waren mit gut 100 Kräften zur Brandbekämpfung am Einsatzort. Die Bewohner wurden bei dem Brand aufgrund Rauchgasintoxikation leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei gut 90.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Amt Neuhaus - Randalierer auf dem Schulhof - Zeugenhinweise

In der Nacht vom 24.04. auf den 25.05. beschädigten Unbekannte auf dem Schulhof der Grundschule Neuhaus in der Straße Am Moorgarten unter anderem Sitzgruppen und Schilder. Weiterhin befanden sich diverse zerschlagene Flaschen auf dem Schulhof. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Amt Neuhaus, Tel. 038841-61950, entgegen.

Bardowick - Kühlschrank gerät in Brand - Keine verletzte Person

Am Morgen des 25.04. geriet gegen 05:25 Uhr vermutlich aufgrund eines technisches Defektes innerhalb einer Wohnung in der Domstraße ein Kühlschrank in Brand. Dieser wurde durch die alarmierten Feuerwehren der Samtgemeinde Bardowick gelöscht. Da der Bewohner zum Zeitpunkt des Ausbruches nicht in der Wohnung war, wurde keine Person verletzt. Ein Gebäudeschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht.

Lüchow-Dannenberg

Zernien - Versuchter Schlag mit Glasflasche

Am Abend des 24.04. kam es gegen 23:45 Uhr zu einem Streit zwischen einem 28-Jährigen und einem 22-Jährigen in Timmeitz. Der 28-Jährige versuchte in der Folge dem 22-Jährigen mit einer Glasflasche gegen den Kopf zu schlagen. Vermutlich aufgrund der erheblichen Alkoholisierung des Angreifers traf er diesen im Bereich der Schulter, sodass dieser nicht verletzt wurde. Der 22-Jährige schlug daraufhin zurück. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 28-Jährigen ergab mehr als 2,4 Promille. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Hitzacker - Ohne Fahrerlaubnis auf dem Roller unterwegs

Am späten Nachmittag des 24.04. wurde ein 38-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades durch die Polizei kontrolliert. Gegen 17:00 Uhr konnte in der Gelderländer Straße festgestellt werden, dass dieser das Fahrzeug ohne die erforderliche Fahrerlaubnis führte. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüchow - Gefährdung des Straßenverkehres - Mehrere Zeugen gesucht

Der Kriminal- und Ermittlungsdienst der Polizei Lüchow ermittelt aktuell aufgrund einer Gefährdung des Straßenverkehres vom 07.04. auf der Bundesstraße 248 zwischen den Ortschaften Schaafhausen und Grabow. Nach ersten Ermittlungen wurden zwischen 18:50 Uhr und 19:30 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer durch den 39-jährigen Fahrer eines Pkw VW Passat in dunkelrot behindert bzw. gefährdet. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Verkehrsteilnehmern, welche sich behindert bzw. gefährdet sahen. Insbesondere wird ein dunkler Pkw gesucht, welcher am Ortseingang Schaafhausen durch den dunkelroten Kombi zum Abbremsen gezwungen wurde und sich noch bis hinter der Ortschaft Tramm hinter dem Kombi befand. Zudem wird ein weiterer Pkw gesucht, welcher in der Ortschaft Platenlaase zu einem starken Abbremsen durch den dunkelroten Kombi gezwungen wurde. Darüber hinaus einen Ackerschlepper der Marke John Deere, welchem der dunkelrote Pkw in der Ortschaft Jameln auf dessen Fahrspur entgegenkam.

Zeugen oder Geschädigte melden sich bitte bei der Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220.

Uelzen

Wrestedt - Brand einer Hecke - Zeugenhinweise

Im Verlaufe des Sonntages kam es in der Straße Am Weinberg aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand einer Hecke und einer daneben befindlichen Wiese. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Wrestedt, Tel. 05802-987150, entgegen.

Bad Bevensen - Unfallflucht auf dem Parkplatz des Ärztezentrums - Zeugenhinweise

Am 20.04. kam es zwischen 15:15 Uhr und 16:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Ärztezentrums in der Straße Krummer Arm. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Pkw VW Golf. Im Anschluss flüchtete der Verursacher unerkannt. Beschädigt wurde dieser im Bereich der hinteren Tür der Fahrerseite. Es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-976550, entgegen.

Oetzen - Pkw kommt von Fahrbahn ab - Fahrer bleibt unverletzt

Am Vormittag des 25.04. kam es gegen 08:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 191 zwischen den Ortschaften Stöcken und Süttorf. Der 33-jährige Fahrer eines Pkw Volvo kam vermutlich aufgrund Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell