Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Munderkingen - Pkw kommt von der Straße ab

Weil sie von einem anderen Auto bedrängt wurde, verpasste eine Pkw-Lenkerin die Abfahrt.

Ulm (ots)

Zum Glück unverletzt überstand am Pfingstsonntag gegen 12.00 Uhr eine 84-Jährige einen Unfall. Die Pkw-Lenkerin war auf der B311 von Obermarchtal kommend in Richtung Ehingen unterwegs. Sie wollte am Ende des dreispurigen Ausbaus nach rechts in Richtung Munderkingen abbiegen. Da sie ein dunkelroter Pkw-Kombi bedrängte, war sie abgelenkt. Sie bog deshalb zu spät in die Ausfahrt ein. Die Frau überfuhr eine Verkehrsinsel und krachte in eine Leitplanke. Der Kombi setzte seine Fahrt fort. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro. Das Polizeirevier Ehingen bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07391/5880 zu melden.

Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

