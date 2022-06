Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Leichtkraftrad prallt gegen Baggerschaufel - Adelberg

Schwerste Verletzungen hat ein Motorradfahrer in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Adelberg erlitten. Der Yamaha-Fahrer war in Adelberg auf der Straße "Am Sportplatz" unterwegs, welche parallel zur Landesstraße 1147 verläuft. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der 18-jährige Mann die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und kam nach links von der Fahrbahn ab. Unglücklicher Weise befand sich neben der Fahrbahn ein abgestellter Löffel eines Baggers. Das Motorrad kollidierte mit dem massiven Hindernis und der Motorradfahrer stürzte. Hierbei zog sich der Mann schwerste Verletzungen zu, welche in einer naheliegenden Klinik behandelt werden mussten. Der Schaden am Motorrad beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Der Baggerlöffel blieb unbeschädigt. An der Unfallstelle waren ein Notarzt, ein Rettungswagen und Beamte des Verkehrskommissariats Mühlhausen im Einsatz.

