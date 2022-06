Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Radfahrer prallen zusammen - Ulm

Ulm (ots)

Zwei Radfahrer sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag frontal zusammengestoßen. Beide waren auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Jungingen und dem Industriegebiet Ulm-Nord unterwegs gewesen und zwar in jeweils entgegengesetzter Fahrtrichtung. Nach ersten Erkenntnissen des Verkehrskommissariats Laupheim waren die beiden 37 und 31 Jahre alten Männer beide ohne Licht unterwegs, obwohl zum Unfallzeitpunkt völlige Dunkelheit herrschte. Beide Fahrräder kollidierten frontal miteinander und beide Radler stürzten zu Boden. Beide zogen sich bei dem Unfall Verletzungen zu, welche in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Einen Helm trugen beide Fahrradfahrer nicht. Der Schaden an den Zweirädern beläuft sich auf einige hundert Euro. Konsequenzen ganz anderer Natur hat der Unfall allerdings noch für den 37-jährigen Velofahrer. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann Alkohol getrunken hatte und zwar so reichlich, dass er auch für das Verkehrsmittel Fahrrad nicht mehr fahrtauglich war. Der Mann sieht einer Strafanzeige entgegen.

