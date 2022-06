Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Entenfamilie auf Autobahn führt zu Auffahrunfall - Heidenheim BAB 7

Ulm (ots)

Eine Entenfamilie überquerte am Samstagvormittag die BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Giengen/Herbrechtingen und Heidenheim. Ein 65-jähriger Mann, welcher mit seinem Opel auf der BAB 7 in Richtung Ulm unterwegs war, erkannte die Tiere rechtzeitig auf der Fahrbahn und bremste seinen Pkw auf der linken Spur bis zum Stillstand ab. Ebenso ein 36-jähriger Skoda-Lenker, welcher zu dieser Zeit die rechte Fahrspur befuhr. Ein 22-jähriger VW-Lenker erkannte die stehenden Fahrzeuge vor sich zu spät und prallte in das Heck des Opels. Bei dem Aufprall wurde auch der auf der rechten Spur befindliche Skoda beschädigt. Alle vier Insassen des Opels im Alter von 65, 54, 16 und 14 Jahren zogen sich bei dem Unfall Verletzungen zu und mussten in umliegende Kliniken eingeliefert werden. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen summiert sich auf gut 70.000 Euro. Die Entenfamilie kam nach polizeilichen Erkenntnissen mit dem Schrecken davon und entfernte sich rasch von der Unfallstelle.

