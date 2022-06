Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Entgegenkommendes Motorrad übersehen; Auto kollidiert mit Kraftrad - Lonsee

Ulm (ots)

Drei Schwerverletzte und mehrere tausend Euro Sachschaden, dies ist die Bilanz eines schweren Unfalls, welcher sich am Samstagnachmittag bei Luizhausen zugetragen hat. Eine 40-jährige VW-Lenkerin befuhr die Landstraße von Halzhausen in Richtung Luizhausen. Kurz vor Luizhausen wollte die Frau nach links auf den Zubringer zur B 10 abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 58-jährigen Motorradfahrer. Die Kawasaki prallte gegen den abbiegenden VW. Sowohl der 58-jährige Motorradlenker, als auch dessen 23-jährige Sozia wurden gegen die Windschutzscheibe des abbiegenden Pkw geschleudert und schwer verletzt. Auch die Autofahrerin zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Alle drei Personen wurden nach notärztlicher Erstversorgung in umliegende Kliniken eingeliefert. Das Verkehrskommissariat Mühlhausen führt die Unfallermittlungen. An der Unfallstelle waren neben der Polizei die Feuerwehren Lonsee und Amstetten im Einsatz, sowie drei Rettungswagen, zwei Notärzte und ein Rettungshubschrauber.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Ziller), 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de 1091309

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell