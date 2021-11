Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Tuningkontrollen am Wochenende

Cloppenburg/Vechta (ots)

Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta führte an diesem Wochenende Tuningkontrollen in beiden Landkreisen durch.

Freitag, 5. November 2021

Um 15.20 Uhr, geriet ein 19-jähriger Autofahrer aus Vechta in eine Kontrolle auf der Marienstraße in Vechta. Dabei mussten die Polizeibeamten feststellen, dass die Betriebserlaubnis nach Codierung der Fahrtrichtungsanzeiger vorne auf Dauerleuchten (sog. US-Standlicht") erlöschen war.

Um 16:52 Uhr musste die Polizei erneut eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis einleiten: Hier stellten sie bei der Kontrolle in der Windallee in Vechta fest, dass eine Abgasanlage verbaut war, für die keine erforderliche Genehmigung vorlag. Die Weiterfahrt wurde dem 54-jährigen Mann aus Hemsloh untersagt.

Um 00.23 Uhr führte ein 21-jähriger Mann aus Höltinghausen sein Fahrzeug auf der Höltinghauser Straße in Cloppenburg, obwohl die Betriebserlaubnis erloschen war. Die Auflage für die Zubehörfelgen zur Änderungsabnahme durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen wurde nicht eingehalten.

Auf der Eschstraße in Cloppenburg geriet ein 23-jähriger Autofahrer um 19.40 Uhr in eine Kontrolle. Hier war ebenfalls die Betriebserlaubnis erloschen. Die Auflage zur unverzüglichen Berichtigung der Fahrzeugpapiere wurde nicht durchgeführt, außerdem fehlte die Dämmmatte in der Motorhaube.

Um 23.12 Uhr fiel schließlich den Polizeibeamten das Auto eines 22-jährigen Mannes aus Molbergen auf der Soestenstraße in Cloppenburg auf. Hier war ebenfalls die Betriebserlaubnis erloschen. Das Geräuschverhalten wurde durch ein sog. Soundmodul negativ beeinträchtigt. Die Schallmessung ergab eine Erhöhung des Schallpegels um 17dB. Zusätzlich waren die Rückscheinwerfer lasiert. Das betroffene Fahrzeug wurde zur Beweissicherung und Vorführung bei einer Prüforganisation sichergestellt (FOTO).

Samstag, 6. November 2021

Um 21.20 Uhr wurde ein 29-jähriger Autofahrer aus Molbergen mit seinem Fahrzeug auf der Industriestraße in Molbergen kontrolliert. Hierbei mussten die Polizeibeamten feststellen, dass die Betriebserlaubnis aufgrund einer technischer Veränderung am Fahrwerk und der angebrachten Rad-/Reifenkombination erloschen war. Eine Einzelabnahme konnte nicht vorgelegt werden.

Um 00:25 Uhr kontrollierte die Polizei einen 26-jährigen Autofahrer aus Vechta auf der Eschstraße in Vechta. Dabei mussten sie feststellen, dass ihm die Weiterfahrt bereits durch den Landkreis Vechta aufgrund einer erloschenen Betriebserlaubnis untersagt worden war. Es sind hier noch immer die LED-Leuchtmittel in einem Scheinwerfer verbaut, welcher für Halogenbirnen vorgesehen ist. Weiterhin sind ein sog. "Böser Blick" als Verlängerung der Motorhaube und Distanzscheiben verbaut worden.

Um 23.15 Uhr geriet auf der Oldenburger Straße in Vechta ein 21-jähriger Cloppenburger mit seinem Auto in eine Verkehrskontrolle. Der Betroffene verbaute Soundräder und ließ eine entsprechende Änderungsabnahme durchführen. Zusätzlich verbaute er jedoch auch Distanzscheiben und einen Sportluftfilter, ohne jeweiligen Nachweis eines Gutachters, bzw. einer Bauartgenehmigung. Weiterhin beklebte er die Rückleuchten mit Tönungsfolie und entfernte die Dämmmatte aus dem Motorraum.

