Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Diebstahl von Recyclingpfählen

In der Zeit zwischen Mittwoch, 3. November 2021, 13.00 Uhr, und Sonntag, 7. November 2021, 8.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ca. 50 Recyclingpfähle einer Pferdekoppel in der Dielinger Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Visbek - Diebstahl aus Baucontainer

Am Sonntag, 7. November 2021, zwischen 00.30 Uhr und 16.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannten Personen Zugang zu einem Baucontainer in der Straße Erlte und entwendeten mehrere Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Samstag, 6. November 2021, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 13.30 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Großen Straße, die Geldbörse einer 73-jährigen Frau samt Inhalt aus deren mitgeführten, verschlossenen Rucksacks. Zum genannten Zeitpunkt hielt sich die Frau für Einkäufe in einem Bekleidungsgeschäft und einem Schuhgeschäft auf. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 100,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus

Von Donnerstag, 4. November 2021, 18.00 Uhr bis Sonntag, 7. November 2021, 09.45 Uhr verschafften sich unbekannte Personen in der Beethovenstraße Zugang zu einem Wohnhaus, indem sie ein Kellerfenster aufhebelten. Anschließend wurden mehrere Räume durchsucht. Entwendet wurde Bargeld und Schmuck. Die Höhe des entstandenen Schadens steht zurzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Am Samstag, 6. November 2021. Um 6.30 Uhr, fuhr ein Jugendlicher mit seinem Fahrrad die Feldstraße und stieß dabei gegen einen geparkten Pkw. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Verdacht vorliegt, dass er unter Einfluss von Alkohol gefahren ist. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,09 Promille. Dem Jugendlichen wurde eine Blutprobe entnommen und den Erziehungsberechtigen übergeben.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Samstag, 6. November 2021, 19.00 Uhr und Sonntag, 7. November 2022, 16.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter verkehrsteilnehmender auf unbekannter Art und Weise den ordnungsgemäß geparkten Audi A6. Er entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, 7. November 2021, um 17.02 Uhr fuhr ein 22-jähriger Autofahrer aus Lohne auf der Dinklager Landstraße in Richtung Dinklage und kam dort nach links von der Fahrbahn ab. Dort touchierte er zwei Bäume und geriet ins Schleudern. Der Pkw kam mittig auf der Straße zum Stehen. Der Lohner wurde hierbei leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 27500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell