Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Sachbeschädigung an Ampelanlage

Zwischen Freitag, den 05.November 2021, gegen 12.00 Uhr und Samstag, den 06.November 2021, um 17.20 Uhr wurde durch bislang unbekannte Personen der Fußgängerdruckknopf einer Ampelanlage an der Hauptstraße zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.:04499-922200 entgegen.

Bösel - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Sonntag, den 07.November 2021, gegen 14.41 Uhr befuhr ein 12-jähriger Junge aus Bösel mit seinem E-Scooter die Friesoyther Straße. Als er diese überqueren wollte, übersah er einen von rechts kommenden, bevorrechtigten 65-jährigen Radfahrer aus Bösel und kollidierte mit diesem. Durch den Unfall erlitten beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Friesoythe - Gefährliche Körperverletzung

Am Sonntag, 7. November 2021, um 22.15 Uhr, bog ein 19-jähriger Friesoyther mit seinem Fahrrad auf eine Hofeinfahrt in der Altenoyther Straße ein. Beim Einfahren trat unvermittelt eine männliche Person aus einer Personengruppe gegen das Vorderrad, so dass der junge Mann stürzte. Im Anschluss hat die Personengruppe auf ihn eingeschlagen und getreten. Es sollen vier männliche Personen gewesen sein. Der junge Mann wurde leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

"Dreiländereck" rund um Barßel - PI-übergreifende Verkehrskontrollen

Am Freitag, 5. November 2021, führte das Polizeikommissariat Friesoythe gemeinsam mit dem Polizeikommissariat Westerstede und der Polizeiinspektion Leer/Emden Verkehrskontrollen im sog. "Dreiländereck" rund um Barßel durch. In der Kontrollzeit zwischen 11.00 Uhr und 19.00 Uhr wurden insbesondere Geschwindigkeits- sowie Gurt- und Handykontrollen durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 166 Geschwindigkeitsverstöße (144 Verwarnungen, 22 Ordnungswidrigkeitenanzeigen), elf Handyverstöße und sechs Gurtverstöße festgestellt. Darüber hinaus fiel eine Person auf, da sie ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war. Außerdem wurde jeweils ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, das Kraftfahrsteuergesetz sowie wegen Urkundenfälschung eingeleitet. Die höchste Geschwindigkeit wurde mit 136 km/h in einer 100er Zone gemessen. Während der Kontrollzeit ist es zu keinem Verstoß gekommen, wo ein Fahrverbot im Raume stand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell