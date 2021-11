Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 05. November 2021, kommt es auf dem Parkplatz "Franziskanerplatz" am Marienhospital Vechta zwischen 11:25 Uhr und 12:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursachende touchiert beim Ein- oder Ausparken einen parkenden Pkw (VW Golf) und entfernt sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der unfallverursachende Pkw müsste Beschädigungen in einer Höhe von ca. 43-46 cm haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Goldenstedt - Brand eines Strohlagers

Am Freitag, 05.11.2021, gegen 19:55 Uhr, kommt es am Kleegrasweg auf einem Feld, aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand eines Strohllagers. Circa. 100 Strohballen wurden bei dem Brand völlig zerstört. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Goldenstedt, welche mit ca. 40 Mann vor Ort war, gelöscht werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta unter 04441-9430 zu melden.

Lohne- Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag, den 07.11.2021 um 02:09 Uhr befährt ein 39-jähriger Mann aus Fürstenau mit einem Pkw die Dinklager Straße in Lohne. Er kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und touchiert einen dort befindlichen Leitpfosten. Der Pkw kommt anschließend zum Stillstand. Es entsteht Sachschaden in Höhe von 4500 Euro. Der Unfallbeteiligte bleibt nach bisherigen Erkenntnisstand unverletzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme kann durch die Beamten festgestellt werden, dass der Unfallbeteiligte unter starkem Alkoholeinfluss steht und aktuell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Atemalkohol- Test vor Ort ergibt einen Wert von 2,72 Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus in Lohne wurde durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde durch die eingesetzten Beamten untersagt.

Holdorf - Trunkenheitsfall mit Verkehrsunfall

Am 06.11.2021, gegen 01:30 Uhr, wollte ein 19-jähriger aus Steinfeld vom Parkplatz an der Sporthalle in Holdorf auf die Große Eschstraße fahren. Vermutlich hatte der Fahrzeugführer aufgrund einer Alkoholbeeinflussung keine Kontrolle über den Pkw, beschleunigt zu stark vom Parkplatz und stieß frontal mit dem Pkw gegen einen Baum. Dem Fahrer, gemessener Atemalkoholwert 1,34 Promille, wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Am Pkw sowie an dem Baum entstand Sachschaden. Der Fahrer verletzte sich leicht.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 06.11.2021, wurde gegen 10:40 Uhr ein 37-Jähriger Pkw-Fahrer aus Diepholz auf der Küstermeyerstraße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Gefälschter Führerschein

Am Freitag, 05.11.2021, wurde gegen 10.40 Uhr in Lohne, Bergweg, einen 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen händigte der Mann der Polizei einen mutmaßlich rumänischen Führerschein aus. Es ergab sich der Verdacht, dass die Fahrerlaubnis gefälscht sein könnte. Der Führerschein wurde durch die Polizei sichergestellt. Gegen den Mann wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ermittelt.

Steinfeld - Pkw-Brand

Am Sonntag, 07.11.2021, geriet gegen 03.15 Uhr in Steinfeld, Dammer Straße, der Pkw eines 51-Jährigen aus Steinfeld aus bislang unbekannter Ursache in Vollbrand. Die Feuerwehr Steinfeld musste mit 15 Ersatzkräften ausrücken, um den Brand zu löschen. Die Polizei hat zur Feststellung der Brandursache die Ermittlungen aufgenommen. Es wurden keine Personen verletzt.

