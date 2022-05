Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kupferdiebstahl aus Recyclinghof in Trier-Ehrang

Trier-Ehrang (ots)

Am 07.05.2022, in den frühen Morgenstunden brachen unbekannte Täter in einen Recyclinghof für Altmetalle, in einem Trierer Stadtteil, ein und entwendeten mehrere Kilogramm Kupfer. Der Abtransport des Diebesgutes erfolgte mittels eines LKW. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Schweich zu melden.

