Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: zwei Autos am Dienstag aufgebrochen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 05.04.2022, wurden zwei Pkw aufgebrochen. An einem in der Stüdlestraße stehenden schwarzen BMW wurde in dem Zeitraum zwischen 19.15 Uhr und 20.15 Uhr, eine Fahrzeugscheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginneren eine Arbeitstasche mit persönlichen sowie geschäftlichen Unterlagen gestohlen. In der Arbeitstasche sollen sich wohl auch mehrere Brillen befunden haben. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 600 Euro. An einem grauen Volvo, der in der Zeit zwischen 21.00 Uhr und 21.30 Uhr, in der Hauptstraße in Friedlingen vor einem großen Einkaufscenter geparkt war, wurde die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Aus dem Pkw wurde eine Umhängetasche gestohlen. In der Tasche befand sich unter anderem ein Smartphone. Der Diebstahlschaden ist hier nicht bekannt.

