Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten - Auto bleibt auf dem Dach liegen

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 05.04.2022, hat ein Verkehrsunfall in Albbruck-Birkingen zwei leicht verletzte Autofahrer gefordert. Gegen 06:45 Uhr hatte ein 51-jähriger Taxi-Fahrer aus dem Ahlweg die bevorrechtigte K 6598/Dogerner Straße gekreuzt. Er kollidierte mit einem dort fahrenden VW. Dieser überschlug sich nach dem Zusammenstoß und blieb auf dem Dach liegen. Sowohl der Taxi- als auch der 25 Jahre alte VW-Fahrer verletzten sich leicht. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 36000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

