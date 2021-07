Polizei Hamburg

POL-HH: 210723-4. Zeugenaufruf nach versuchtem Überfall auf Taxifahrer in Hamburg-St. Georg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 22.07.2021, 05:50 Uhr; Tatort: Hamburg-St. Georg, Kreuzweg Am frühen Donnerstagmorgen hat ein bislang unbekannter Täter in St. Georg versucht, einen Taxifahrer zu überfallen. Die Polizei sucht Zeugen. Nach den bisherigen Erkenntnissen war der Unbekannte in der Nähe der Landungsbrücken in das Taxi gestiegen und wollte von dem 56-jährigen Fahrer ins Umfeld des Hauptbahnhofs gefahren werden. Auf dem Weg dorthin bedrohte er den Fahrer plötzlich mit einem spitzen und massiven Metallstift und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der 56-Jährige setzte sich zur Wehr, woraufhin der Täter aus dem Taxi stieg und die Flucht ergriff. Der Fahrer verfolgte ihn noch und zwischen den beiden kam es kurzzeitig noch zu einer Rangelei. Letztlich gelang es dem Täter aber, unerkannt in Richtung des ZOB zu flüchten. Beute hatte er nicht erlangt. Der Taxifahrer wurde leicht an der linken Hand verletzt. Fahndungsmaßnahmen konnten nicht mehr erfolgen, da die Anzeigenaufnahme verspätet erfolgte. Der Täter kann bislang wie folgt beschrieben werden: - männlich - etwa 25 bis 35 Jahre alt - etwa 1,70 m bis 1,75 m groß - blond - Dreitagebart - trug eine dunkle Jacke Das für die Innenstadt zuständige Raubdezernat (LKA 114) hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise können unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden. Abb.

