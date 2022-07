Polizeipräsidium Ludwigsburg

Gärtringen: Rücksichtsloser Autofahrer von der Polizei gestellt

Ludwigsburg (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag, 07.07.2022, führte die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in ihrem Zuständigkeitsbereich auf den Autobahnen 8 und 81 mit einer zivilen Streife Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durch. Gegen 11:30 Uhr wurde die Streifenwagenbesatzung auf einen BMW aufmerksam, der auf der A81 von Heilbronn kommend in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs war und bereits im Bereich des Engelbergtunnels durch seine rasante Fahrweise sowie verbotswidriges Rechtsüberholen auffiel. Der BMW setzte seine Fahrt über die A8 und weiter auf der A81 in Richtung Singen fort, wobei er die zulässige Höchstgeschwindigkeit mehrfach deutlich überschritt sowie wiederholt den Sicherheitsabstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen nicht einhielt. Im Bereich Gärtringen fuhr der BMW mit hoher Geschwindigkeit auf eine Absperrung der linken Fahrspur zu und wechselte nur wenige Zentimeter vor der Absperrwand auf die mittlere Fahrspur, so dass ein dort fahrendes Fahrzeug stark abbremsen musste, um einen Unfall zu vermeiden. Der BMW konnte anschließend von der Polizei gestoppt werden. Alle genannten Verstöße wurden beweissicher auf Video aufgezeichnet. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg ermittelt nun gegen den 58-jährigen Fahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Da der BMW-Fahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ordnete die Staatsanwaltschaft Stuttgart eine Sicherheitsleistung an. Neben dem genannten Fall wurden bei der Verkehrsüberwachung durch die Zivilstreife der Verkehrspolizei an dem Tag noch weitere Fälle der Unterschreitung von Sicherheitsabständen sowie Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit festgestellt und geahndet.

